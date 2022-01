Fertilia, si vota per il rinnovo del Comitato di Borgata

ALGHERO – “Alle ore 10:30 di lunedì 03 gennaio, si apriranno le prime elezioni online per il rinnovo del consiglio direttivo del Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu. Chi intende votare da casa, potrà collegarsi alla pagina cdq.fertilia.org e procedere, tramite pochi semplici passaggi, ad esprimere il proprio voto.

Si potranno votare i seguenti candidati:

Ballarini Egle

Boglioli Elisabetta, “nota Lisetta”

Cardi Giuseppe, “noto Pino”

Cinellu Lay Maria Gabriella

Delitala Paolo

Gervasio Maria

Iacchetti Giulio

Roma Giovanni

Rondoni Luca

Pasquino Alessio

Saiu Antonio, “noto Tonio”

Solinas Luciano

Sorbara Alessandro

Si potranno dare due preferenze purché venga rispettato il criterio della parità di genere (si può dare una seconda preferenza solo se di genere diverso dalla prima, pena l’annullamento della seconda preferenza).

A causa dell’attuale situazione dovuta ai crescenti contagi da Covid, per queste elezioni il Comitato ha previsto che il voto sia espresso in modalità telematica, dal 3 al 14 gennaio, e, per chi preferisse in presenza, per la sola giornata del 15. Il voto in presenza sarà registrato presso una postazione all’aperto posizionata sotto i portici, al numero 2 di via Pola, a Fertilia, e sarà possibile esclusivamente nel rispetto della normativa anti covid attualmente esistente.

Sulla pagina del Comitato (cdq.fertilia.org) si può accedere alla piattaforma di voto e sono disponibili tutte le informazioni e le garanzie previste dalla legge per la tutela dei dati, anonimato e segretezza del voto.

La pagina cdq.fertilia.org sarà un luogo virtuale su cui confrontarci (la pagina sarà aperta a tutti) fuori dalle piattaforme social (notoriamente più adatte ad altro) e sarà il luogo in cui il Comitato renderà conto di tutte le iniziative in corso, sulle quali sarà impegnato, e potrà ricevere proposte e consigli di chiunque vorrà partecipare fattivamente per la propria comunità.

In qualità di Presidente ad interim, arrivato al termine di questo incarico, è mia intenzione ringraziare tutti quanti hanno dato il loro contributo nel portare la nostra voce alle amministrazioni comunali che si sono alternate nel tempo, costruendo una linea di dialogo, seppur alle volte faticosa, sempre utile e improntata al superamento delle tante criticità presenti nella nostra zona.

In questi ultimi anni, già difficili a causa della situazione contingente dovuta alla pandemia, il Comitato non ha mai mancato al suo ruolo di rappresentanza e ha seguito, fino alla conclusione, alcune questioni rilevanti e iniziato nuovi percorsi di confronto, volti alla soluzione di altre questioni, altrettanto rilevanti per la cittadinanza.

Ma non è questo il momento di fare bilanci o di scagliarsi contro chi ha “remato contro”. Posso dire con certezza che l’impegno profuso da tutti, in questi anni, è stato massimo, che si sono aperte nuove strade, portate nuove idee e proposte, e che il nuovo Consiglio Direttivo avrà tanto lavoro nuovo da fare e ne troverà tanto, già iniziato, che gli permetterà di ottenere ciò che da tempo tutti riteniamo giusto e reclamiamo per la nostra borgata (perdonatemi…Città di Fondazione)”.

Luca Rondoni