Lavori tangenziale di Alghero, minacce di morte a Capuano

ALGHERO – Che la circonvallazione e la tangenziale siano opere utili e attese da oltre 30 anni, è un dato oggettivo. Da qui ad arrivare a delle minacce contro chi vorrebbe, da tempo, apportare delle modifiche al progetto, ce ne passa. Ed è cosi che, nell’arco di pochi mesi si è passati dalle minacce volte a far vendere le proprie attività, con anticipatori e successivi articoli riguardo infiltrazioni camorristiche, a quelle riguardanti un importate opera viaria. Un clima, ad Alghero, piuttosto preoccupante.

Donato Capuano, presidente del comitato della Tangenziale, che, una volta realizzata, dovrebbe partire dalla rotatoria del Carmine per arrivare alla strada dei Due Mari, ha ricevuto, come annunciato da lui stesso tramite social, una lettera minatoria: “Hai rotto il caxxo con questa tangenziale, stai attento se non vuoi morire in tangenziale, baxxxxrdo”. Parole piuttosto eloquenti e, come detto, preoccupati a cui è seguita una denuncia ai Carabinieri dello stesso Capuano che reputa “codardi” chi ha firmato questa lettera.

Questa la recente intervista video che ha rilasciato il presidente del comitato, Donato Capuano, destinatario delle minacce, ad Algheronews:

INTERVISTA CAPUANO