LastBooker, servizio al turista che prenota all’ultimo

ALGHERO – LastBooker è un nuovo servizio al turista direttamente sulla destinazione di arrivo. L’iniziativa si rivolge a quella fetta consistente di viaggiatori che manifesta l’esigenza di trovare un alloggio in condizioni di mancata prenotazione in anticipo, sia per volontà propria che per motivi di urgente necessità di un soggiorno non ancora programmato.

Si tratta di una fetta dei flussi turistici che secondo le analisi di mercato Istat raggiunge la media del 15% degli arrivi in Italia. Last Booker è una piattaforma tecnologica finalizzata a soddisfare le esigenze di diversi stakeholders: il turista, l’operatore turistico ricettivo e le amministrazioni locali e/o associazioni di categoria, offrendo – così – la possibilità di aumentare il periodo di permanenza turistica, gli introiti ed il tasso di occupazione per il settore ricettivo con aumento di prenotazione su camere altrimenti invendute, nonché un maggior controllo del turismo sommerso per gli attori pubblici.

La Start Up innovativa, già tutelata da Copyright, è dell’algherese Michele Nieddu, operatore del settore turistico che ha ricevuto il riconoscimento da EDUGOV, l’ente di formazione che sostiene le imprese e lo sviluppo di nuove competenze e professionalità. LastBooker si è classificata terza nell’ambito del percorso di formazione e accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo “TOURISMART – Nuove competenze per promuovere e valorizzare la destinazione nel Nord Sardegna”(Sassari-Olbia/Tempio), promosso dal POR Sardegna FSE 2014/2020.

Il progetto premiato prevede la formazione senza frontiere, su scala regionale – nazionale ed internazionale, di reti di operatori del settore turistico- ricettivo della destinazione, interessati ad utilizzare la piattaforma/software per ritagliarsi spazi di vendita “last second” con una promozione al ribasso delle stanze che altrimenti rimarrebbero vuote, con conseguenti costi fissi non ammortizzati. L’interazione avviene tramite apposito hardware presso punti strategici di arrivo del turista e/o di alta frequentazione turistica, dove è possibile reperire le disponibilità inserite dalle strutture, ovvero tramite applicazione mobile, entrambi in fase di sviluppo.

PER INFORMAZIONI : info@lastbooker.com