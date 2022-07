Laore, l’assessore Satta incontra il comitato degli ingegneri

CAGLIARI – “Confermo anche in questa sede il massimo impegno affinché tutti gli idonei dei concorsi trovino presto la giusta ricollocazione professionale”. Lo ha dichiarato l’Assessore del Personale, Affari Generali e Riforma della Regione, Valeria Satta, durante l’incontro con un comitato rappresentativo degli Ingegneri, risultati idonei per la Categoria D1 nell’ultimo concorso LAORE, che chiedono lo scorrimento della graduatoria.

“In questa fase di inserimento degli idonei, stiamo attingendo alle graduatorie per coprire le carenze di personale delle diverse agenzie regionali” spiega l’assessore Satta. “L’obiettivo della Regione – prosegue – dopo oltre diciotto anni, è quello di bandire i propri concorsi, per permettere alla stessa amministrazione di crescere mediante il ricambio generazionale e delle competenze. Abbiamo fatto una precisa scelta politica ma comunque ci impegneremo affinché tutti gli idonei delle graduatorie già in essere trovino la giusta collocazione professionale”. I candidati risultati idonei potranno entrare a far parte, oltre che dell’amministrazione regionale, anche delle agenzie e di altri enti pubblici che stanno già procedendo alle assunzioni.