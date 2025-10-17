“Landini indecente, incarna il peggio della supponenza ideologica”

ROMA – “Le parole pronunciate da Maurizio Landini contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rappresentano uno dei punti più bassi mai toccati nel dibattito pubblico italiano”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. “Non è solo un insulto sessista: è l’ennesima dimostrazione dell’arroganza di una certa cultura che predica rispetto e diritti mentre pratica disprezzo e violenza verbale. Landini è l’incarnazione peggiore di quella supponenza ideologica che non discute, ma aggredisce; che non confronta, ma delegittima; che pretende di rappresentare i lavoratori, ma ne tradisce il senso civico con comportamenti indegni. Un sindacalista che usa termini offensivi e degradanti per colpire la prima donna alla guida del Governo italiano non è un leader: è un irresponsabile. Chi per anni ha predicato moralismi, lezioni di civiltà e campagne contro il linguaggio d’odio, oggi si scopre portatore di un linguaggio medievale e volgare. E allora lo diciamo chiaramente: Landini è un obbrobrio culturale e morale. Ci aspettiamo, anzi, pretendiamo, che tutte le forze politiche, a partire dalla sinistra e dalle sedicenti paladine del femminismo militante, abbiano il coraggio di prendere posizione. Perché il silenzio, in queste ore, è già complicità. Il confronto politico può essere duro, ma non può diventare fango. Difendere la dignità delle istituzioni, e delle donne, non è una battaglia di parte. È una questione di civiltà. Adesso basta”. Ha concluso Cappellacci