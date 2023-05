“L’Amministrazione Conoci fa cassa sugli algheresi”

ALGHERO – “E’ stata persa nell’ultima seduta consiliare l’opportunità di aiutare le

famiglie algheresi intervenendo sulla tassa sui rifiuti la cosiddetta

“Tari ” un tributo che in questi ultimi 4 anni è aumentato costantemente

con percentuali dal 5 al 10 % , aumenti che nonostante i risparmi sulla

differenziata e sulla lotta all’evasione non si sono mai bloccati ,

quest’anno nell’ultima seduta consiliare l’amministrazione aveva

l’opportunità ( anche grazie ad una risoluzione proposta

dall’opposizione) che proponeva di utilizzare una quota dell’avanzo di

amministrazione 2022 ( nella parte dell’avanzo libero ) di coprire

l’aumento deciso per il 2023, una proposta di buonsenso bocciata

dall’amministrazione di centro destra che da una parte fa annunci di

risparmi e dall’altra aumento tutto quello che si può aumentate dalla

Tari, all’IRPEF per finire all’imu anch’esso alle percentuali massime

comunali , ragion per cui anche quest’anno per il quarto anno

consecutivo aumenti generalizzati a tutti nonostante l’impegno dei

nostri concittadini ad essere più virtuosi nel differenziare i rifiuti ,

un’occasione persa per dare un segnale di inversione di tendenza non

voluta da questa amministrazione che preferisce fare cassa su tutto”.

Mimmo Pirisi capogruppo del Partito Democratico