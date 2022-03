L’Algherese Giulia Olandi convocata in nazionale Under 15

ALGHERO – L’Algherese Giulia Olandi, 14 anni, in forza al Basket 90 Sassari tesserata in doppio utilizzo, dove disputa il Campionato Under 15 e Under 17 e con la Pallacanestro Alghero il Campionato Under 14, è stata convocata dal settore squadre nazionali giovanili della Federazione Italia Pallacanestro per il raduno della nazionale italiana U15F.Il raduno si terrà a Chianciano Terme dal 7 al 10 aprile 2022 agli ordini di coach Giovanni Lucchesi e del suo staff.

Per la giovanissima Giulia Olandi del 2008 è il giusto premio per l’impegno, la dedizione l’umiltà profusa sinora con le 2 Società che proprio in questa ottica di crescita delle atlete hanno sottoscritto un accordo Triennale per le atlete del 2008-2009 giocando tutti i campionati giovanili e ottenendo ottimi risultati in tutti.

Giulia è nata cestisticamente nella Pallacanestro Alghero dove dall’età di 3 anni ha fatto tutta la trafila del minibasket , vincendo nel 2019 il Titolo Regionale Under 13, per passare questo anno, grazie alla collaborazione in essere al Basket 90, dove gioca con ottimi risultati in Under 15 e 17 Le 2 associazioni sportive esprimono grande orgoglio per la convocazione in Nazionale Under 15. dell’atleta Giulia Olandi.