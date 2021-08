Labirinto, Travaglio su Conte dialoga con Vacca

ALGHERO – La consueta rassegna estiva algherese di incontri con autori “Ai margini della notte. Libri e autori in città” , alla sua XIV edizione, organizzati dalla libreria Il Labirinto in collaborazione con associazione culturale Alghenegra giunge anche quest’anno al termine e lo fa proponendo l’incontro con il giornalista Marco Travaglio che dopo diversi anni torna ad Alghero domenica 29 agosto e presenterà alle ore 20.45 nel giardino di Villa Mosca il suo ultimo libro “I segreti del conticidio. Il golpe buono e il governo dei migliori” (ed. PaperFirst, 2021). L’autore dialoga con Elias Vacca.

Nel libro Marco Travaglio racconta le vicende politiche del nostro paese relative agli ultimi tre, quattro anni.. “Giuseppe Conte inizia a scavarsi la fossa, ovviamente a sua insaputa, nella notte fra il 20 e il 21 luglio 2020, quando porta a casa il più grande successo della sua carriera politica: i 209 miliardi di euro del Recovery Fund. Da quel momento, nei circoli che contano dell’eterna Italia lobbista, affarista e tangentista, la parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti: ora che arrivano tutti quei miliardi, mica li faremo gestire a chi non prende ordini da noi…”.

In questo giallo politico di bruciante attualità, Marco Travaglio racconta giorno per giorno il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier Conte, il più apprezzato nell’opinione pubblica e più odiato all’establishment. Mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l’arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari. Si imbatte in almeno due colpi di scena: un incontro fra Draghi e D’Alema e il “fuori onda” profetico di un deputato leghista. E alla fine tira le sue conclusioni. Ma il verdetto lo lascia ai lettori.