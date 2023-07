“La vita è bella”, raccolti 43mila euro in ricordo di Marta

ALGHERO – 43.000 euro, questa la somma raccolta dall’evento “La vita è bella”, In ricordo di Marta, svoltasi l’8 e 9 luglio scorsi ad Alghero. Questa mattina, nel campo da rugby di Maria Pia che ha ospitato la prima delle due giornate, Gianpiero e Marialuisa, genitori di Marta, si sono ritrovati insieme a diversi parenti ed amici per srotolare il grande assegno simbolico che testimonia però quanto realmente si è riusciti a raccogliere. Insieme a loro il Sindaco di Alghero Mario Conoci e Ignazio Marinaro in rappresentanza della dirigenza dell’Amatori Rugby Alghero, società ospitante. Naturalmente il ricavato che sarà devoluto interamente al reparto di oncoematologia pediatrica di Cagliari e all’ Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, la terribile malattia che ha colpito Marta, è frutto delle due giornate che sono culminate con lo spettacolo dei comici al Quarter. Infatti è andata sold out la serata con protagonisti Ale &Franz, Enzo Iachetti, Pino e gli Anticorpi e la musica dei Tazenda.

“Siamo felicissimi per questo risultato raggiunto – dice Gianpiero Corbia, papà di Marta. La cifra di quest’anno supera quella della prima edizione e questo ci da l’idea di quante persone ci siano vicine e tengano alla nostra causa. Per questo io e mia moglie Maria Luisa vogliamo ringraziare tutti, ma proprio tutti coloro che hanno collaborato a vari livelli per rendere possibile tutto questo cominciando dalle società sportive e associazioni che non hanno mancato l’appuntamento. Un ringraziamento ai comici per la loro partecipazione e per il bellissimo spettacolo. Grazie naturalmente al Comune di Alghero e alla Fondazione Alghero e all’Amatori Rugby Alghero che ci ha ospitati sul campo di casa e a Catalan Tv, l’emittente algherese che ci ha sempre ospitati per pubblicizzare l’evento insieme a loro un grazie a tutti i media che hanno parlato di noi.

Siamo felici ed emozionati per tutto questo. Diamo appuntamento al prossimo anno e ringraziamo ancora tutte le persone che ci sono state e ci staranno vicino