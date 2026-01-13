“La Todde non riorganizza la scuola, altro fallimento”

ROMA – “Il Cdm commissaria la Regione Sardegna perchè non è stata in grado di approvare il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Ecco l’ennesimo ‘successo’ dell’amministrazione Todde, quella delle tante promesse ma che, incredibilmente, non è in grado di approvare un atto di riorganizzazione amministrativa che renda il sistema funzionale alla popolazione studentesca. Atto, tra l’altro, previsto dal Pnrr e che oggi mette a rischio quelle risorse già erogate in funzione di un dimensionamento non adottato. Un successone, non c’è che dire. Peccato sia sulla pelle e a scapito degli studenti sardi”. Lo dichiara il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.