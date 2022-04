“La processione del Venerdì Santo è Alghero”

‎ALGHERO – “La processione del venerdì Santo di Alghero, rappresenta la forma più partecipata e sentita della devozione degli Algheresi a Cristo.

La sentiamo nella nostra pelle e non poterla fare è un grande dolore.

Dal 1606 si è traumaticamete interrotta per la prima volta a causa delle restrizioni causate dal covid e per tutta la comunità algherese è stato un grande dolore non potervi partecipare. Speriamo non capiti mai più per nessuna ragione.

Oggi gli algheresi possono riprendere la loro tradizione, una liberazione mista a commozione per tutti noi, e nonostante sia distante, l’avverto chiaramente e partecipo idealmente e con devozione.

Nella foto, penso degli anni ’60, primo a destra mio padre che porta la Vergine Maria Addolorata”.

Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna