La NBA è in mano ai giovani, scopriamo i migliori

ROMA – La NBA, il campionato di basket americano e più seguito al mondo, ha un futuro brillante e con ottime prospettive visti i tanti giovani talenti presenti. I draft degli ultimi anni, insieme a un’attenzione particolare da parte dei coach americani, stanno sfornando moltissimi ragazzi dotati tecnicamente e fisicamente già pronti per giocarsela con senior e veterani. Le ultime Finals, che si stanno giocando in questi giorni tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, lo confermano. Ecco, dunque, quali sono i giovani talenti da tenere sott’occhio nelle prossime stagioni e che potrebbero mettersi al dito parecchi anelli in questo decennio e su cui puntare nelle scommesse NBA.

Partendo proprio dalle finali NBA che si stanno disputando, sono già diversi i giovani talenti che potrebbero diventare campioni del mondo da protagonisti. Su tutti i due pilastri dei Suns, Devin Booker e DeAndre Ayton, che stanno mostrando tutto il loro talento e capacità in questi Playoff. Selezionati rispettivamente al draft del 2015 e 2018, il play e il pivot di Phoenix guidano le statistiche per punti e rimbalzi a partita della propria squadra. Devin Booker sta infatti viaggiando a una media di 27 punti a partita in postseason, con un’incredibile percentuale del 44% dal campo. Per Ayton, invece, sono i rimbalzi il punto di forza, pari a 12.2 di media, oltre a 16.5 punti e quasi una stoppata a partita. Proprio per questo motivo i Suns sono anche i favoriti alla vittoria del titolo, con le scommesse NBA che li quotano a soli 1.30.

Oltre a loro non può mancare chiaramente l’ultimo Rookie of the Year del 2021, Lamelo Ball, selezionato alla numero uno del draft dagli Charlotte Hornets. Il più piccolo dei tre fratelli Ball sembra anche il più promettente e in questa sua stagione di debutto ha stupito tutti. Nonostante un infortunio alla mano che lo ha tenuto distante per alcune settimane, la point guard della franchigia della Carolina ha chiuso la sua annata con 15.7 punti di media a partita. La facilità a segnare a canestro, però, non è l’unico punto di forza di Melo, che ha mostrato anche ottime capacità di impostazione e buona visione di gioco, con una media di 6.1 assist a gara.

Un altro giovane su cui proprio non ci si può soffermare è ovviamente Luka Doncic, talento serbo già campione in Europa con il Real Madrid e che a 22 anni si è già iscritto tra i grandi di questo sport. Candidato al titolo di MVP nel 2021, ha trascinato i suoi Dallas Mavericks ai Playoff, venendo però sconfitto dai più esperti e completi Los Angeles Clippers. La point guard, ROY del 2019 ed MVP dell’Eurolega nel 2018, ha chiuso la sua terza stagione negli USA con una media di 27.7 punti, 8 rimbalzi e 8.6 assist di media a partita. Ora l’unica cosa che manca a Doncic è, appunto, il titolo NBA, che potrebbe già conquistare tra qualche anno se a Dallas arrivassero altre giocatori All Star e funzionali al gioco del giovane sloveno.

Come visto i giovani in NBA non mancano, anzi, sono già i protagonisti del presente del basket americano. Ottimi scorer, leader e trascinatori, questi talenti sanno già come farsi amare dai propri tifosi ed ispirare i più piccoli a credere nei propri sogni. Doncic, Booker, Ayton, Lamelo Ball, ma anche Trae Young, Zion Williamson e Ja Morant: tutti nomi di cui si sentirà parlare sempre di più e che sostituiranno le ormai passate battaglie tra Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry e Kawhi Leonard. Non resta allora che godersi le prossime stagioni, sempre più equilibrate e all’insegna dello spettacolo!