La grande comedy ad Alghero

ALGHERO – Stefano Nosei (8 aprile 2022), Ruggero de I Timidi (29 aprile), Katia Follesa e Angelo Pisani (14 maggio) e i PanPers (27 maggio). Sono i primi artisti della rassegna che porterà ad Alghero, da aprile a settembre, la comicità travolgente di numerosi artisti già apprezzati dal grande pubblico nazionale. Spettacolo e risate assicurate con la grande comedy che ritorna ad Alghero: si parte con le prime quattro serate d’eccezione, grazie alla rassegna ideata da Comune e Fondazione Alghero al Civico Teatro Gavì Ballero. “Alguer Comedy è un omaggio alla spensieratezza ed alla allegria dopo mesi difficili di restrizioni – sottolinea il presidente Andrea Delogu – in un percorso inedito tra comicità e umorismo per aprire una nuova stagione di eventi e intrattenimento di qualità, che vedrà Alghero alla ribalta nazionale”.



Primo appuntamento l’8 aprile con il viaggio intimo tra musica ed umorismo di Stefano Nosei e il suo “Comicanto“. Dai Beatles al Quartetto Cetra, da Proietti a James Taylor, da Gaber ad Elio e le Storie Tese, Nosei racconta un percorso artistico scandito dagli incontri (alcuni reali altri meno..) con i personaggi che hanno influenzato questo modo di essere musicista, cantante e comico. Aneddoti, canzoni e parodie presentate con la voce e l’inseparabile chitarra da chi ha vissuto dagli anni sessanta fino ai giorni nostri tra musica ed umorismo.

Il 29 aprile una gradita riprogrammazione ad Alghero, secondo show a teatro con “Just Ruggero” di e con Ruggero de I Timidi. Un happening elettro-acustico dove conta riassembrarsi timidamente per guardare avanti e cantare il presente, con un tuffo tra gli spruzzi delle hit del passato e un salto in un futuro fatto di k–pop, trap e reggaeton improbabili. Con lui la soubrette Fabiana Incornata Bisceglia, che dopo la terza birra col limone si trasformerà in Faby Q, reginetta delle canzoni estive che delizierà con i suoi ultimi successi: “Estate a tutta birra”, “Postumi da sbronza” e “Hangover”.

Il 14 maggio in calendario “Finchè social non ci separi” con Katia Follesa e Angelo Pisani. Coppia sul palco ma soprattutto nella vita, Katia e Angelo hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di cio che ci si dice. Quello che viene fuori è un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna, per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.