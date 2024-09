L’ALGUER – L’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Festa Nazionale della Catalogna organizzando una ricezione e un concerto.

L’evento inizierà alle ore 19:00 con l’intervento di Gustau Navarro Barba, responsabile dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, seguito dall’intervento di Franciscu Sedda, delegato per le relazioni internazionali della Regione Autonoma della Sardegna, che porterà il saluto della presidente Alessandra Todde. In rappresentanza del Comune di Alghero interverrà Francesco Marinaro, vicesindaco della città, con delega per le relazioni con i paesi catalani.

L’evento proseguirà con una breve esibizione del gruppo Colla Castellera els Mataresos de l’Alguer, che realizzerà alcune torri umane.

Seguirà il concerto della cantante di Lleida Meritxell Gené acompagnata del chitarrista Txabi Àbrego. Meritxell Gené è cantautrice e poeta. Nata a Lleida il 2 novembre 1986, è laureata in Educazione Musicale. Gran parte della sua produzione musicale è dedicata a poeti come Maria Mercè Marçal, Joan Barceló e Concepció G. Maluquer. Per il concerto di Alghero, presenterà in anteprima una canzone di un poeta algherese.

La manifestazione è aperta a tutti. Dopo il concerto ci sarà un rifresco

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a l’Alguer, 13 de setembre de 2024.

Jardins de Vil·la Mosca a les 19:00 hores

L’Ofici de l’Alguer de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia commemora la Diada Nacional de Catalunya, organitzant una recepció i un concert.

L’acte iniciarà les 19:00 amb la intervenció de Gustau Navarro Barba responsable de l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya, així com les intervencions de Franciscu Sedda delegat a les relacions internacionals de la Regione Autònoma della Sardegna i que porta per la Ocasio el salut de la presidenta Alessandra Todde; las representació del Municipi de l’Alguer la portarà Francesco Marinaro, vice-síndic de la ciutat, amb delega per les relacions amb els països catalans.

L’acte continuarà amb una breu actuació de la colla castellera els Mataresos de l’Alguer que realitzaran uns castells humans.

El concert en format duet de la cantant lleidatana Meritxell Gené i el guitarrista Txabi Àbrego. Meritxell Gené és cantautora i poeta. Nascuda a Lleida el 2 de novembre de 1986, és diplomada en l’especialitat d’Educació Musical. Ha dedicat bona part de la seva producció musical a cantar poetes com Maria Mercè Marçal, Joan Barceló i Concepció G. Maluquer. Pel concert de l’Alguer estrenarà una cançó d’un poeta alguerès.

L’acte és obert a tothom. Després del concert hi haurà un refrigeri.