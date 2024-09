5 Stelle Alghero, “Firmare il Referendum contro l’Autonomia Differenziata”

ALGHERO – Il Movimento 5 Stelle di Alghero, realtà politica protagonista dell’attuale maggioranza col sindaco Raimondo Caccuotto, sostiene con determinazione la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge 86/2024 sull’autonomia differenziata, “una riforma che minaccia l’unità nazionale e rischia di aggravare le disuguaglianze esistenti”

“Come evidenziato da numerose istituzioni autorevoli, tra cui la Banca d’Italia e la Corte dei Conti, questa legge presenta gravi criticità:

– Manca di adeguati meccanismi di solidarietà e perequazione, fondamentali per ridurre i divari territoriali.

– Non garantisce il diritto a pari prestazioni su tutto il territorio nazionale, rischiando di cristallizzare le disparità esistenti nella spesa storica.

– Compromette l’unitarietà delle politiche pubbliche in settori cruciali come sanità, istruzione e assistenza agli anziani.

– Introduce un sistema che potrebbe portare a una frammentazione delle normative su temi fondamentali come ambiente, energia e infrastrutture.

– Non prevede criteri o condizionalità per l’assegnazione di competenze alle Regioni, né valutazioni sull’impatto complessivo per lo Stato.

La legge, inoltre, marginalizza il ruolo del Parlamento su questioni di interesse nazionale, limitandone il potere a una mera ratifica.

Invitiamo tutti i cittadini di Alghero a firmare per il referendum. È fondamentale bloccare una riforma che, anziché promuovere un federalismo solidale, rischia di accentuare le disuguaglianze e indebolire la capacità del Paese di affrontare sfide cruciali per il futuro”

“Il M5S Alghero continuerà a battersi per un’Italia unita, che garantisca a tutti i cittadini pari diritti e opportunità, indipendentemente dal luogo di residenza, e che preservi la capacità dello Stato di intervenire per ridurre i divari e promuovere lo sviluppo equo di tutti i territori”.