Ivan Sotgiu, campione regionale 2021 di Badminton |foto

ALGHERO – Dopo un anno di stop, causa pandemia, domenica 10 ottobre 2021, nella bella cornice del palazzetto dello sport di Maracalagonis (CA), si sono disputati i campionati regionali assoluti di badminton 2021, nei quali Ivan Sotgiu, della BC Angelo Roth Alghero, ha conquistato il titolo di campione regionale nel singolare maschile, confermandosi sul gradino più alto del podio per l’ottava volta consecutiva.

Al secondo posto Francesco Feliziani della Marabadminton Academy ed al terzo posto Agostino Uselli delle Aquile di Quartu Sant’Elena. Premiava il delegato regionale FIBa Sardegna Andrea Del Pin, organizzatore della manifestazione. Appassionante anche la finale per la conquista del titolo nel doppio maschile, che ha visto contrapposte la coppia Rosario Maddaloni – Francesco Feliziani a quella di Ivan Sotgiu – Simone Schirru.

La grinta e l’agonismo della coppia Sotgiu-Schirru non sono stati sufficienti a contenere la tecnica e l’esperienza del pluricampione italiano Rosario Maddaloni, che unite alla tenacia di Feliziani hanno fatto la differenza, regalando la vittoria alla coppia della Marabadminton Academy. I campionati regionali sono stati inoltre un’importante occasione di incontro, per ridare slancio a tutto il movimento del badminton e contribuire, anche attraverso lo sport, a superare le ansie accumulate in quest’ultimo terribile anno e mezzo di pandemia.