Iv Sardegna: vaccinare i tirocinanti di medicina

CAGLIARI – Italia Viva Sardegna esprime forte preoccupazione per i tanti giovani tirocinanti della facoltà di medicina e delle facoltà paramediche, che aspettano risposte dallo Stato e dalla Regione Sardegna, per quanto riguarda il piano vaccinale.Ad oggi, non avendo ricevuto il vaccino, non possono accedere nelle corsie ospedaliere, e quindi non possono svolgere il tirocinio in loco, con evidenti ripercussioni negative sulla formazione importante per il loro futuro lavoro.Il Sen. Giuseppe Luigi Cucca e il consigliere Franco Stara faranno, rispettivamente, un’interrogazione al Ministro della Salute Speranza e all’assessore alla Sanità Nieddu, per sapere quali iniziative intendono assumere per porre fine all’incresciosa vicenda.