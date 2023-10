Invasione cinghiali, “Unica via è l’abbattimento, basta perdere altro tempo”

ALGHERO – “Dopo otto mesi di attesa finalmente se è potuto tenere il consiglio

comunale aperto chiesto con forza dal pd, IL Alghero e dall’udc

cittadino, mesi di attesa per portare nello stesso tavolo di confronto

associazioni di categoria , comitati di borgata, amministratori

pubblici, provincia (in realtà oggi assente ) parco , forestas ,

barracelli è servizio veterinario regionale , tutti con lo stesso

obbiettivo trovare una soluzione per contenere la crescita senza

precedenti della fauna selvatica in particolare quella dei cinghiali e

daini che tanti danni stanno creando alle aziende agricole, abitanti

delle borgate automobilisti e a tutti quelli che per svariate ragioni

transitano nel territorio.

A parte qualche proposta tendente ad elettrificare porzioni di

territorio , proposta poco convincente è molto costosa che sposta il

problema da una zona ad un altra senza risolverlo, l’unica soluzione

praticabile risulta quella dell’abbattimento, cattura è conseguente

consumo del prodotto, pratiche queste che se ben applicate possono

risolvere il problema mentre le altre ipotesi risultano tutte

sperimentali con risultati tutti da verificare, in conclusione si è

chiesto che l’amministrazione insieme alla commissione ambiente prepari

al più preso il tavolo tecnico indispensabile per passare dalla proposta

ai fatti in quanto I danni subito dal settore agricolo sono oramai non

più sopportabili”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Partito Democratico