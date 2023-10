Bamonti punge, “Occasione persa non riproporre Poderi Aperti”

ALGHERO – “La destagionalizzazione è un obiettivo possibile, soprattutto se si riesce a far leva sulle tradizioni del nostro territorio. Non solo turismo balneare, circoscritto a pochi mesi dell’anno, ma anche turismo esperienziale. Alghero dovrebbe puntare su questo e un assaggio delle potenzialità lo abbiamo avuto con l’evento delle pariglie sulla spiaggia che ha richiamato in città tantissime persone. Tradizioni popolari, foklore ma anche le peculiarità e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Credo che Alghero debba sondare ulteriormente queste strade per far accrescere il proprio appeal turistico.

Non per forza seguendo l’esempio delle Cortes Apertas, ma prendendo spunto da iniziative che anche in passato hanno riscosso successo, come Poderi Aperti, manifestazione voluta dalla allora amministrazione comunale per far conoscere e apprezzare le attività rurali, le produzioni, le tecniche di lavorazione tradizionali e dare corso alla defustazione dei prodotti delle aziende del territorio.

A tal proposito giova ricordare che Alghero può vantare numerose eccellenze nel campo vitivinicolo e olivicolo, soltanto per fare un esempio, senza dimenticare le numerose aziende che beneficiano del marchio di qualità del Parco di Porto Conte.

Manifestazioni ed eventi che pur promuovendo e esaltando la tradizione e le tipicità enogastronomiche e culturali, devono anche essere proposte in linea con quelli che sono i canali comunicativi e sociali contemporanei e moderni al fine di raggiungere un pubblico, e dunque un utenza anche in termini turistici, sempre più ampia”.

Alberto Bamonti

Capogruppo in Consiglio Comunale Riformatori Sardi Alghero