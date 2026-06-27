“Intitolare piazza Lo Quarter a Franco Mulas”

ALGHERO – Proposta, in ambito toponomastico, da parte dei consiglieri comunali di Base Popolare, Alberto Bamonti e Gianni Martinelli. Nello specifico l’idea è quella di intitolare la piazza de Lo Quarter a Franco Mulas.

I sottoscritti, Alberto Bamonti e Gianni Martinelli consiglieri comunali del Gruppo Base Popolare,

PREMESSO CHE

Franco Mulas è stato una figura di straordinario valore umano, sportivo ed educativo per la città di Alghero, dedicando la propria vita alla formazione di intere generazioni di giovani attraverso la pratica della boxe;

il Maestro Mulas ha contribuito in maniera determinante alla crescita dello sport cittadino, trasmettendo valori quali disciplina, rispetto, sacrificio, inclusione e legalità;

la sua attività ha consentito la formazione di numerosi atleti che hanno dato prestigio alla città di Alghero a livello regionale e nazionale;

la Piazza de Lo Quarter rappresenta il luogo simbolicamente più idoneo per tale intitolazione, essendo situata nell’area dove sorgeva la storica palestra nella quale il Maestro Franco Mulas ha svolto la propria attività;

recentemente la figlia, Maria Grazia Mulas, ha rivolto un appello all’Amministrazione comunale affinché venga data concreta attuazione alla proposta già avanzata negli anni scorsi di intitolare tale piazza al “Maestro dei Campioni”.

CONSIDERATO CHE

l’intitolazione di uno spazio pubblico rappresenterebbe un doveroso riconoscimento nei confronti di una personalità che ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva, sociale ed educativa della nostra comunità.

CHIEDONO

alla S.V. di voler iscrivere all’Ordine del Giorno alla prossima commissione toponomastica, la proposta di intitolazione della Piazza de Lo Quarter al Maestro Franco Mulas, affinché la commissione possa esprimersi e l’Amministrazione avvii il previsto iter amministrativo per il conferimento dell’intitolazione.

Si tratta di un atto di riconoscenza verso un cittadino che ha contribuito, con il proprio impegno e la propria passione, a rendere Alghero un punto di riferimento nel panorama pugilistico italiano e a trasmettere valori educativi che ancora oggi costituiscono un patrimonio dell’intera comunità”.

Alberto Bamonti e Gianni Martinelli

Consiglieri Comunali Gruppo Base Popolare