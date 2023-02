Intesa Regione e Aou sul Marino, Doria: “ecco la bozza”

ALGHERO – “La richiesta formale del Consigliere Marco Tedde riguardo il protocollo di intesa che disciplina il trasferimento dell’ospedale Marino di Alghero all’AOU di Sassari trova la disponibilità di un riscontro immediato da parte dell’assessore Carlo Doria, che pubblica l’anteprima della bozza affidandosi al nostro giornale”, così sempre dal Quotidiano Sanità dove continua ka querelle sulla sanità algherese.

“La dialettica è il sale della politica e quindi ogni tanto è salutare stimolare la discussione specie se si tratta di argomenti sensibili e di interesse dei cittadini come la sanità – dichiara l’esponente di Giunta -. Reputo che sia interessante per il pubblico conoscere le vere origini e motivazioni che hanno negli anni compromesso le elevate performances dell’Ospedale Marino di Alghero ma soprattutto quello che oggi la AOU di Sassari, attraverso ingenti investimenti regionali, sta attuando per rinverdire i fasti di quello che per decenni è stato un centro di riferimento regionale della chirurgia ortopedica”.

“Il mio intervento non e’ quindi solo nella veste di assessore regionale alla sanità ma, soprattutto – precisa l’assessore -, da professore ordinario in ruolo di malattie dell’apparato locomotore nonché direttore dell’unica scuola di specializzazione in Sardegna di ortopedia e traumatologia. La storia del declino progressivo e graduale dell’Ospedale Marino di Alghero è stata scritta negli anni da altri, il mio impegno è quello di contribuire a scrivere la sua rinascita anche attraverso il contributo dell’Università di Sassari”.

“Alle richieste giunte da più parti circa il protocollo fra Regione ed Università di Sassari e formalizzate da un’interrogazione dell’On. Marco Tedde, giunta solo ieri mattina al protocollo dell’Assessorato, rispondo pubblicando in anteprima la bozza del suddetto protocollo che verrà siglato entro il mese di febbraio” – conclude Dori