Internazionali di motocross ad Alghero: presentazione

ALGHERO – Il grande motocross torna in Sardegna. La Riviera del Corallo è pronta ad ospitare domenica 30 gennaio l’appuntamento d’apertura del principale circuito italiano, anteprima del calendario del Campionato del Mondo. L’evento è organizzato dal Moto Club Sardegna, presieduto da Gian Domenico Nieddu, in collaborazione con Agrisport Zia Maria e con il Moto Club Lazzaretto di Alghero, con il contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Alla gara sono attesi i big della specialità a livello mondiale che si daranno battaglia in una pista molto tecnica, quella del Lazzaretto, che tradizionalmente offre gare di altissimo livello con il fattore ambientale che la rende unica nel circuito internazionale. Venerdì 28 gennaio alle 10,00 nella sede di Porta Terra si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, con il Sindaco Mario Conoci, gli Assessori comunali, il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, il Presidente del Motor Club Sardegna, Gian Domenico Nieddu.