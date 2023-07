Ingresso di Alghero, FI: “Ottimo lavoro dell’assessorato Opere Pubbliche”

ALGHERO – Il Gruppo consiliare di Forza Italia, il direttivo e tutto il coordinamento plaudono all’importante intervento di riqualificazione dell’ingresso cittadino di Alghero lungo via Aldo Moro. Ieri la consegna dei lavori alla città, alla presenza del Sindaco, dell’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru unitamente a quello del Demanio, Giovanna Caria. Presente anche la consigliera comunale Tatiana Argiolas, componente della Terza Commissione.

A breve verrà avviato l’ultimo lotto con la realizzazione di una rotatoria tra via XX Settembre e via Barracu che garantirà una migliore circolazione dei veicoli in questo importante snodo stradale.

“Si tratta di un progetto su cui Forza Italia ha creduto fin dall’inizio – sottolineano dal gruppo azzurro – tant’è che l’importante opera pubblica ha avuto il sostegno del Consigliere regionale Marco Tedde che, fatta propria l’istanza dei cittadini algheresi, con un emendamento in Finanziaria regionale ha portato nelle casse del Comune un milione di euro da utilizzare per la realizzazione dell’area di sosta con annesso giardino urbano in via Aldo Moro”.

Grande è la soddisfazione in casa azzurra, soprattutto alla luce del fatto che sono in cantiere e stanno per approdare in Giunta altri progetti di riqualificazione di aree urbane a lungo degradate come quella di Largo Costantino, nel quartiere di S. Agostino, dove è previsto un intervento di oltre 500mila euro.