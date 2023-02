Ingresso di Alghero, altri 40 parcheggi, verde e decoro |video e foto

ALGHERO – Si completa l’opera all’ingresso di Alghero. Parcheggi, verde e servizi che vanno ad ampliare il decoro davanti al Don Bosco, a pochi passi dal Camposanto, e cancellare il degrado che per anni ha caratterizzato questa zona della Riviera del Corallo. Alla presenza del Sindaco Conoci, degli assessori Peru, Caria, Vaccaro e Piras, dai presidenti di commissione Pulina e Musu e del consigliere Loi, con anche l’onorevole Marco Tedde, questa mattina, c’è stata la consegna dei lavori per il lotto di completamento dell’Area Don Bosco – Mariotti che prevederà un intervento di 320mila euro. In totale, come spiegato dai tecnici e dall’impresa, circa 90 giorni di lavori per un totale di ulteriori 40 parcheggi che andranno ad aggiungersi agli altri 90 già a disposizione.