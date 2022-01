Ingresso Alghero, al via la gara per il restyling

ALGHERO – Si concretizza con l’inizio del nuovo anno la programmazione in corso nel settore delle opere pubbliche. Tra le nuove progettualità che aprono una nuova fase del rilancio degli investimenti, c’è in cantiere la realizzazione del progetto destinato a cambiare il volto della città, nel suo ingresso dalla parte della statale 127 bis. L’ampia porzione interclusa tra le vie Barraccu, via Mazzini, via De Curtis e via XX Settembre è al centro di un progetto di riqualificazione urbana denominato “Area Don Bosco Mariotti”.

Il 30 dicembre 2021 è stata indetta dalla centrale Unica di Committenza la gara con procedura negoziata del lotto B del progetto, quello più consistente del programma di interventi di tre lotti per il quale l’amministrazione ha stanziato 820 mila euro complessivi di fondi di bilancio.

Il lotto oggetto del bando di gara prevede un importo dei lavori di 521 mila euro, per la realizzazione dell’ampio parcheggio previsto nel progetto complessivo. I tempi di realizzazione, dalla stipula del contratto, sono previsti in 120 giorni. “Un altro tassello che si inserisce nel progetto di rinnovamento generale della città – afferma il Sindaco Mario Conoci. “Nasce un nuovo parco in città, che diventa anche luogo di socialità. Nasce – aggiunge – dal degrado che abbiamo voluto trasformare in una nuova immagine per chi arriva ad Alghero”.

La zona strategica dal punto di vista dell’accessibilità cambia aspetto e migliora radicalmente nel suo ruolo rilevante per lo smistamento dei flussi che provengono dalla rotatoria esistente all’intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Aldo Moro, che si connette sia con la parte nord della città che con la SS127bis. L’area di complessivi 4.450 metri quadrati, suddivisa in due porzioni, diventa uno spazio pubblico capace di generare qualità urbana e conseguenti benefici economici pubblici e privati. La nuova configurazione del piazzale garantisce circa 130 stalli per autoveicoli, oltre a quelli per moto e biciclette. E inoltre, il verde urbano, che assume particolare rilevanza per l’organizzazione dello spazio. Gli apparati vegetali scelti rispondono alle esigenze di schermare, ombreggiare e proteggere, ma soprattutto di concepire il progetto da un punto di vista della sostenibilità. Poi la rotatoria tra la via XX Settembre e via Barraccu, prevista nel lotto C dell’appalto, per snellire il traffico e garantire la massima sicurezza stradale. Il progetto prevede un investimento complessivo di 820 mila euro, già disponibili da fonti di bilancio.

L’elaborato conta su tre lotti : parcheggio mini a nord, parcheggio maxi a sud, rotatoria. “Il settore opere pubbliche raccoglie il frutto del forte impulso impresso per programmare e aprire nuovi cantieri”, spiega l’Assessore Antonello Peru. “Questo è il primo di una lunga serie di progettazioni che d’ora in avanti verranno attuate, parallelamente alla programmazione di opere di recupero e di miglioramento della città”. Il progetto dell’area, oggi sterrata e poco praticabile, prevede inoltre la realizzazione di un manto di copertura in materiale alternativo all’asfalto bituminoso, di migliore impatto visivo, per una più sicura fruizione pedonale di quella che dovrà diventare una comoda area di collegamento con le principali viabilità ( via Mazzini, via XX settembre ) e i servizi presenti ( cimitero, scuole, impianti sportivi, centri commerciali ). “La prossimità di tali servizi – aggiunge l’Assessore all’urbanistica Emiliano Piras – rende indispensabile la presenza di un parcheggio di grandi dimensioni. La zona cambierà completamente volto migliorando, nella prospettiva di un allaccio alla circonvallazione che partirà dal precedente incrocio del Carmine e andrà a collegarsi con la zona a sud della città”