Influenza, al via la vaccinazione: ecco orari e luoghi dove farla

SASSARI – Ha preso il via in questi giorni la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari attraverso il Servizio di Igiene Pubblica. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze. “Anche quest’anno l’Azienda, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene Pubblica, garantirà il supporto alla campagna vaccinale decentrando la vaccinazione e estendendola sul territorio con un attenzione particolare per i territorio più periferici”, spiega il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

Rientrano nella categoria di persone fragili a cui il vaccino viene

offerto gratuitamente:

• Persone di età superiore ai 60 anni;

• Tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni alla data di

vaccinazione

• Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza

• Persone di età compresa tra i 6 anni e i 60 anni affetti da gravi

patologie

• Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenza

• Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di

complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia

stato o meno vaccinato)

• Personale Sanitario e delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato,

Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria),

dei Vigili del Fuoco e personale della protezione civile;

• Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che

potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani:

allevatori; addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di

animali vivi; macellatori e vaccinatori; veterinari pubblici e

libero-professionisti;

• Donatori di sangue.

“La vaccinazione antinfluenzale consente di incrementa la protezione

immunitaria con un maggior beneficio per le persone fragile. Pertanto il

messaggio che noi operatori possiamo lanciare e’ quello di vaccinarsi”,

spiega Luigi Sanna, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della

Asl di Sassari.

Il personale della Asl di Sassari sara’ a disposizione della

popolazione, ma ci si potrà rivolgere anche al proprio Medico di

medicina generale, nel caso in cui questo aderisca alla campagna

antinfluenzale.

Ambulatorio per la vaccinazione antinfluenzale

Sassari

via Rizzeddu, n. 21 B, palazzina G

orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedi, dalle ore 09.00 alle 13.00

(con un massimo di 50 vaccinazionini per seduta) e dalle 15.00 alle

17.00 (con un massimo di 20 vaccinazioni per seduta)

venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 (con un massimo di 50 vaccinazioni

per seduta)

Sorso

via Giuseppe Dessì, n. 5

Giovedì, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)

Porto Torres

via Lombardia, n.10

Mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni

per seduta)

Ossi

via Sardegna, n. 16 A

Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 (con un massimo di 40 vaccinazioni per

seduta)

Alghero

via Pasquale Paoli, n. 32

per appuntamento telefonando allo 079 9959821

Lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)

Martedì, dalle 9.00 alle 12.00 (con un massimo di 50 vaccinazioni per

seduta)

Martedi, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)

Giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 (con un massimo di 50 vaccinazioni per

seduta)

Thiesi

viale Madonna di Seunis, presso Ospedale Civile

Mercoledì e Giovedi, dalle 15.00 alle 17.00 (con un massimo di 30

vaccinazioni giornaliere per seduta)

Ozieri

via Cappuccini presso Ospedale Civile A. Segni

Lunedì e martedì, dale 14. 00 alle 17.00 (con un massimo di 30

vaccinazioni per seduta)

Bono

viale San Francesco 1

Giovedì dalle 11.30 alle 13.00 (con un massimo di 25 vaccinazioni per

seduta)

Attualmente, ad eccezione dell’ambulatorio di Alghero, la vaccinazione

avviene in forma diretta, ma a breve verranno comunicate le modalità di

prenotazione del vaccino antinfluenzale.