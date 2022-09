Incidente tra le vie Da Vinci e Carrabuffas, 3 feriti

ALGHERO – I Vigili del Fuoco di Alghero sono intervenuti nella mattinata odierna all’incrocio tra Via Leonardo Da Vinci e Via Carrabuffas per incidente stradale, che ha causato la momentanea interruzione della viabilità. Per cause da accertare, tre autovetture si sono scontrate in un incrocio che ha già visto accadere negli anni riderai incidenti. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte dall’incidente, mentre il personale del 118 soccorreva le tre persone ferite. Sul posto presente la Polizia Locale.

Stefano Idili