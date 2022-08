Impianto eolico a Capo Caccia in Commissione per dire un primo “No” ufficiale

ALGHERO – Il presidente della V commissione Ambiente e Sanità, Christian Mulas, ha convocato per venerdi 26 agosto, alle ore 17.30, l’organismo da lui guidato per discutere della possibilità, già in stato avanzato, di realizzare un “impianto eolico off shore al largo di Capo Caccia”. Sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione, il Sindaco Mario Conoci, le Associazioni ambientaliste, LIPU, LEGA AMBIENTE e WWF, il direttore e presidente del Parco di Porto Conte e il consigliere regionale Marco Tedde, oltre che il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.

Un occasione formale e nell’organismo competente, oltre ad un prossimo pronunciamento del Consiglio Comunale, per dire un deciso e forte “No” ad una decisione totalmente calato dall’alto e che andrebbe a pregiudicare l’orizzonte del mare di Alghero, senza considerare l’impatto devastante dei lavori che andrebbero ad essere realizzati. Dopo il giusto e deciso “No” del Sindaco Conoci e quello del Parco di Porto Conte e AMP, adesso si attende quello ufficiale della Commissione Ambiente e a seguire quello del Consiglio Comunale e degli altri enti locali, Provincia compresa.