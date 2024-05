Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ad Alghero e Sassari

ALGHERO – Tra gli arrivi in Sardegna di responsabili politici nazionali a sostegno delle liste per le elezioni Europee e comunali del 8 e 9 giugno è previsto per venerdì 31 maggio quello del Sottosegretario alla Difesa del Governo Meloni Isabella Rauti.

Questi gli appuntamenti che vedranno Isabella Rauti impegnata nel nord Sardegna a sostegno dei candidati alle elezioni europee e dei candidati a Sindaco del centro destra di Alghero e Sassari .

Venerdì 31 maggio, alle ore 11, presso l’ HOTEL PUNTA NEGRA ad Alghero Incontrerà il candidato alle elezioni europee On. Salvatore Sasso Deidda, la Federazione provinciale Fdl di Sassari, gli iscritti e simpatizza algheresi , il candidato Sindaco alle elezioni amministrative di Alghero Marco Tedde e i candidati consiglieri del centrodestra.

Il Pomeriggio sarà a Sassari alle ore 17:30, nella sala conferenze del Palazzo Segni in Viale Umberto 62 dove incontrerà il candidato alle elezioni europee On. Salvatore Sasso Deidda, la Federazione provinciale Fdi di Sassari e i candidati consiglieri di Fdl.