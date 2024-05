Il Psd’Az replica a Conoci

ALGHERO – “Mario Conoci nelle sue dichiarazioni di commiato dimentica di citare il partito che lo ha indicato alla carica di sindaco di Alghero, il Partito Sardo d’Azione. Lo evidenziamo, non perché sia un vanto per i sardisti averlo proposto, sostenuto ed eletto, cinque anni fa, alla guida della città, quanto perché serve tenere memoria degli errori politici gravi, perché non possano ripetersi.

E lui è stato uno dei più gravi errori politici della storia gloriosa del Psd’Az. Un errore doloroso e imperdonabile, per il quale presentiamo pubbliche scuse agli algheresi e a poco vale averne preso le distanze fin dal giorno del suo insediamento in Municipio.

Non ci consola neppure la presa di distanza dell’ultimo approdo politico di Conoci mentre fa ben sperare la presa di distanza, che si percepisce con nettezza in questa campagna elettorale, della comunità algherese dall’operato del sindaco Conoci che dimostra, in questo caso sì, la spaccatura verticale che corre tra l’uscente sindaco e la nostra città”.

Il Segretario Cittadino

Giuliano Tavera