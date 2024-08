Il PalaManchia potrà ospitare la Futsal Alghero, plauso di Riformiamo Alghero

ALGHERO – “Nell’ultima riunione di giunta è stata approvata la delibera che riguarda il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento della palestra Pala Manchia, che permetterà, tra gli altri, l’omologazione per poter disputare anche le gare della futsal Alghero, che fino allo lo scorso campionato era stata ospitata nella palestra comunale del Comune di Usini.

Un progetto programmato e voluto dall’amministrazione Conoci, che aveva stanziato oltre 100.000 euro dell’avanzo di amministrazione nell’ultima variazione di bilancio, poi approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio della passata consiliatura.

Un plauso particolare al sindaco Cacciotto e all’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro, che con questo ulteriore atto, in continuità amministrativa, fanno raggiungere un risultato molto importante per il miglioramento delle strutture sportive comunali.

Il prossimo obiettivo dell’amministrazione, sempre in tema di strutture sportive, sarà quello di reperire ulteriori 550.000 euro per poter completare la realizzazione del progetto della palestra nelle scuole medie di via xx settembre, per la quale esiste già un progetto e uno stanziamento di risorse di bilancio di 550.000 euro”.

Gianni Martinelli, Noi Riformiamo Alghero