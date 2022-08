Il Lions club Alghero in piazza contro il Diabete.

ALGHERO – Giovedì 11 agosto, in una giornata caratterizzata dalle elevate temperature di questa estate “straordinaria”,

nella splendida cornice della Piazza Sulis, di fronte al golfo di Alghero, il camper dei Lions è diventato il

punto di riferimento per cittadini e turisti. Nel corso della mattinata le dottoresse Luisa Porcu e Mariolina Solinas con il supporto dell’ infermiera Carla Verdi dell’ASL di Sassari – Distretto di Alghero hanno sottoposto allo screening per il diabete oltre una novantina di persone di tutte le età che hanno raccolto l’invito del Lions Club Alghero, presieduto

da Marco Di Gangi, che, grazie all’impegno delle proprie socie e dei propri soci ha organizzato, coordinato e supportato la tappa algherese dell’iniziativa “ 100 piazze per battere il diabete” promossa dal Distretto 108L che comprende le regioni Lazio, Sardegna e Umbria e dal suo governatore Fabrizio Sciarretta in collaborazione con Lions for Health.

Il sentimento rilevato è stato di apprezzamento generale per l’attività di servizio svolta dai Lions Club a

favore della comunità. Un’iniziativa che in questi giorni grazie ai vari Lions Club sta interessando la Sardegna. Dopo Olbia, Tempio, il Goceano e Alghero, le prossime tappe saranno quelle di Carbonia – S.Antioco, Quartu

Sant’Elena e Poggio dei Pini a cura dei Club di Carbonia e Selargius.