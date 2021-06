Il Consorzio Porto di Alghero a Palma di Maiorca

ALGHERO – Il Consorzio Porto di Alghero al Palma international boat show. Le rappresentanze dell’approdo della Riviera del Corallo hanno partecipato all’importante e prestigioso evento dei “cugini catalani” che ha visto, nell’edizione di quest’anno, svoltasi dal 3 al 6 giugno, oltre 6mila visitatori. Le Baleari, con questa manifestazione, inaugurano di fatto la stagione 2021 con 227 exhibitors, oltre 287 imbarcazioni in mare, numerose aziende del settore, un’occasione unica per promuovere il porto, i servizi e le bellezze della città di Alghero e del territorio del nord-ovest della Sardegna. Diversi i contatti attivati dal Consorzio, forte anche dei crescenti servizi offerti dallo scalo marittimo e soprattutto dalle confortanti condizioni di sicurezza, rispetto al Covid-19, presenti in Sardegna.

Il CA questo si aggiungono le misure e attenzioni attivate dall’organismo presieduto da Giancarlo Piras, che permettono un sempre più forte interesse da parte del diportismo nazionale ed estero per delle vacanze senza rischi. Un’altra importante “carta vincente” è la ripresa dei collegamenti aerei internazionali dal Riviera del Corallo, che permettono l’arrivo e la ripartenza di coloro che vogliono fruire dei servizi di charter. “Alghero, col suo porto, si conferma meta privilegiata per le vacanze e questo anche grazie alle azioni ed al lavoro messo in campo dal Consorzio”, commenta Fabrizio Goldoni di Aquatica.