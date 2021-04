Il Cagliari c’e: batte la Roma e sale a 31 punti

CAGLIARI – Importante vittoria per il Cagliari. I rossoblu, con una partita giocata bene, hanno battuto 3 a 2 la Roma. Al 5′ Cagliari in vantaggio con Lykogiannis, al 29′ pareggio di Perez. Cagliari di nuovo avanti al 56′ con Marin. Joao Pedro a segno al 64′. Riapre la partita al 68′ la Roma con il primo gol stagionale di Fazio. Con i tre punti conquistati oggi il Cagliari raggiunge in classifica, a 31 punti, Benevento e Torino. Prossima sfida fuori casa col Napoli e poi in Campania lo scontro salvezza col Benevento.