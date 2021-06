Igiene urbana ad Alghero, si potenzia il servizio

ALGHERO – Inizia la serie di attività di incremento del servizio di igiene urbana, su impegno dell’Assessore Andrea Montis con il contributo del presidente della commissione ambiente Christian Mulas. Dal primo giugno cambia il calendario di ritiro dei rifiuti per le utenze commerciali ( calendario scaricabile sull’app Municipium e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero – www.comune.alghero.ss.it ). Da alcuni giorni è stato rinforzato il servizio di svuotamento dei cestini con la presenza di operatori che per tutti i fine settimana di giugno avranno il compito di svuotare con maggiore frequenza i cestini del centro storico e delle passeggiate.

Nei mesi di Luglio e Agosto l’incremento invece sarà giornaliero, con 4 unità che si dovranno occupare di svuotare i cestini sino alle 2 del mattino. In aumento anche le giornate di presenza delle isole itineranti per quanti avranno necessità di conferire, straordinariamente, le diverse tipologie di rifiuti nei giorni non previsti dal porta a porta ( che rimane servizio primario )

L’isola itinerante sosterà dalle 08 alle 13 in presenza di un operatore il lunedi in Viale Europa, il mercoledì nel Piazzale della Pace, il giovedì in viale Europa , il venerdì in Via De Curtis il sabato ancora in Viale Europa. Da ricordare che l’ecocentro di Ungias Galantè e quello di Galboneddu sono aperti dal lunedi al sabato fino alle 17 e grazie alle nuove norme si potrà conferire, solo presso l’ecocentro di Galboneddu, Anche l’umido e il secco, tutti i giorni. Inoltre, solo per il periodo estivo il centro di Galboneddu sarà aperto anche la domenica dalle ore 16 alle ore 22 per soddisfare ancor più le richieste dei villeggianti che soggiornano anche anche per brevi periodi.