“I concerti di primavera”: Ralph van Daal con Mauro Masala, Fabio Moi e il Quartetto Ellipsi

SASSARI – Torna in sala Sassu al Conservatorio di Sassari l’appuntamento con “I concerti di primavera”, la rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Ellipsis in collaborazione col Conservatorio Canepa, patrocinata e sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna. Dopo il successo del concerto a San Giacomo, giovedì 4 aprile alle 20,30 il “Canepa” ospita il ritorno dell’oboista olandese Ralph van Daal accompagnato al pianoforte dai docenti del Conservatorio sassarese Mauro Masala e Fabio Moi. Con loro anche il Quartetto d’archi Ellipsis, formato da Fortunato Casu e Alessandra Cocco (violini), Giovanni Nucciarelli (viola) e Fabrizio Meloni (violoncello).

Il quinto appuntamento del 2024 per la rassegna cameristica più longeva del territorio sarà aperto dalla celebre aria “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”, da Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, nell’adattamento di Franz Joseph Rosinack. Il programma prevede poi i cinque Schilflieder op. 28 di August Klughardt, i “Canti del canneto” ispirati al compositore tedesco dai poemi di Nikolaus von Lenau e che descrivono la camminata in una foresta in cinque diversi momenti del giorno. Seguirà poi il Divertimento op. 9 per oboe e archi del compositore e clarinettista Bernhard Henrik Crusell e, infine, il Quartetto per oboe, violino, violoncello e pianoforte del ceco Bohuslav Martinů.

Concertista e docente al Conservatorio di Maastricht, Codarts di Rotterdam e Robert Schumann Hochschule di Düsseldorf, l’oboista Ralph van Daal si esibisce regolarmente come oboe solista e corno inglese solista con orchestre di tutta Europa, dalla Swedish Radio Symphony Orchestra di Stoccolma, alla City of Birmingham Symphony Orchestra, dalla Mahler Chamber Orchestra alla Staatsoper Hannover, e la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera diretto, tra gli altri, da Michael Tilson Thomas, Jukka Pekka Saraste, Ivan Fischer, Daniele Gatti e Kent Nagano. Si è inoltre esibito come solista con orchestre come la Staatsorchester Rheinische Philharmonie di Coblenza, la Sinfonia Varsovia e l’Hofer Symphoniker.

I biglietti per il concerto possono essere acquistati nella sede dell’Associazione Ellipsis in via Taramelli 2/D, online nella sezione “Biglietteria” su www.ellipsismusica.it (codice QR sul sito), il giorno del concerto all’ingresso della sala Sassu dalle ore 18. Prenotazioni alla mail ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonando allo 079298371 o 3392206362. Sono previsti sconti per gli iscritti al Conservatorio, all’Università di Sassari e al Liceo musicale “Azuni”, per under 25 e over 60.