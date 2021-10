Hub Ryanair? Fare rete e attivare connessioni |video

ALGHERO – Continua su Algheronews la serie di interviste e commenti riguardo i “rumors” sul ritorno di Ryanair e più in generale riguardo le notizie (spesso scarne) che giungono dall’Aeroporto. Input che non possono che essere centrali per il presente e futuro del territorio che fa capo ad Alghero. Soprattutto in questa fase che, da tutti, viene definita di “ripartenza” e ciò lo deve essere anche per lo scalo Riviera del Corallo. Sul tema abbiamo sentito anche l’ex-sindaco e attuale consigliere comunale di opposizione Mario Bruno che pone l’accetto sulla necessità che si attuino delle connessioni tra i vari scali (e l’ascesa di F2i va in questa direzione) e anche tra il Territorio stesso che “non può vedere solo Alghero come forte attrattore turistico ma è indispensabile che, grazie anche alla Rete Metropolitana e poi la Città, si crei una vera rete per l’offerta turistica e dunque per l’implementazione economica e occupazionale di questa porzione della Sardegna”.