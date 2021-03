Hotel in Piazza Sulis, nuovo alberghiero: si può fare

ALGHERO – “Trasferiamo la gloriosa Scuola alberghiera in una struttura idonea e realizziamo un hotel a 5 stelle nella struttura di Piazza Sulis.” Sull’utilizzo della Scuola alberghiera di Piazza Sulis come hotel 5 stelle intervengono F.I., l’UDC, il PSd’Az. e il Gruppo Misto. Secondo le forze politiche di maggioranza l’istituto alberghiero di Piazza Sulis potrebbe diventare un hotel di lusso a cinque stelle, mentre la scuola potrebbe trovare posto presso altri immobili pubblici o privati”.

Una proposta, tra le tante di diversi anni fa, ancora da realizzare, che potrebbero rilanciare l’economia della Riviera del Corallo e soprattutto che trovarono, e si presume, trovino ancora, tutte le parti politiche e rappresentanze varie, d’accordo. Inoltre con un rinnovato accordo tra Provincia di Sassari (gestore degli istituti superiori), Regione e Comune si potrebbe procedere a queste iniziativa nel breve periodo.

“E’ una idea datata 2008 che aveva trovato accoglimento presso l’allora Governo regionale, ma che però non aveva trovato attuazione. Un obiettivo che si coniuga con la improrogabile necessità di dotare l’alberghiero algherese di una nuova e più funzionale struttura. Un hotel di lusso in pieno centro impreziosirebbe la capacità ricettiva cittadina, oggi all’attenzione di non meglio definiti gruppi imprenditoriali. Come negli anni 60, quando la struttura di piazza Sulis era uno dei migliori alberghi della Riviera del Corallo e uno dei fiori all’occhiello del sistema turistico catalano. “Occorre chiedere al Presidente Solinas e all’Assessore Sanna di rinverdire in chiave attuativa i vecchi impegni regionali -chiudono le forze politiche F.I., l’UDC, il PSd’Az. e il Gruppo Misto-“.