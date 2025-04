Gymnasium Volley Alghero chiude in trionfo la regular season, ora play-off

ALGHERO – La Gymnasium Volley Alghero chiude in trionfo la regular season della Serie D femminile, espugnando domenica 27 aprile alle 18 il campo della capolista Zurich Nuoro nella 22esima e ultima giornata con il punteggio di 3-2 (25-17, 17-25, 20-25, 25-13, 10-15) e conquistando l’accesso ai play-off come migliore terza dei tre gironi regionali.

Un traguardo che va oltre ogni aspettativa iniziale, come sottolineato da Pasqualino Sotgia, tecnico della formazione algherese: «Domenica abbiamo vinto fuori casa contro la capolista. Abbiamo chiuso il girone al terzo posto e risultiamo essere la migliore terza dei tre gironi di Serie D, questo ci permette di giocare i play-off. È un ottimo risultato per diversi motivi: siamo partiti con una formazione con molti inserimenti e adattamenti con ragazze che hanno cambiato ruolo. Pensavamo di dover maturare per conquistare una tranquilla posizione di metà classifica, ma invece siamo cresciute tanto e la cosa migliore sta nel fatto che c’è margine per migliorare ancora».

La partita di Nuoro è stata lo specchio della tenacia e del carattere di una squadra capace di affrontare le difficoltà senza cedere mentalmente, nonostante gli infortuni che hanno condizionato il finale di stagione: «Sul finale abbiamo avuto diversi infortuni ma abbiamo tenuto dal punto di vista mentale – prosegue Sotgia – nell’ultima gara avevamo in campo due ragazze col pollice fasciato per distorsione e l’attaccante opposta che ha giocato letteralmente con una mano sola perché reduce da 20 giorni di stop per una frattura al mignolo della mano sinistra».

Decisivo l’ultimo tie-break, giocato con il “coltello fra i denti”, come racconta l’allenatore: «Stavamo vincendo 2-1, abbiamo perso male il quarto set e ho detto alle ragazze di giocare il tie-break perché ora non era più in mano nostra, era in mano agli avversari. Se gli avversari cadevano o facevano un passo falso, avevamo ancora qualche possibilità. Immaginatevi se avessimo giocato sfiduciate e poi scoprivamo che gli altri avevano sbagliato: ci saremmo mangiate le mani. Invece le ragazze sono state lì, sul pezzo, e siamo state premiate anche per questo».

Alla fine, la combinazione di risultati ha sorriso alla Gymnasium: «Siamo stati anche un po’ fortunati, ma è anche vero che durante l’anno abbiamo perso e guadagnato punti, come tutti. Alla fine tutto si è compensato». Ora l’obiettivo è affrontare con entusiasmo e determinazione il cammino nei play-off: «Ci dobbiamo preparare per lo scatto finale – conclude Sotgia – ma comunque vada, è stata un’annata sopra le aspettative».