“Guardia Grande, 3 mesi senza acqua potabile”

ALGHERO – “Faccio mie le sollecitazioni degli abitanti di Guardia Grande che da più di tre mesi continuano a non avere acqua potabile nell’intera Borgata attività comprese. Il servizio da terzo mondo, viene garantito dalle autobotti mandate da Abbanoa, che costringe gli abitanti a riempire i bidoni per l’utilizzo domestico. Questo problema si trascina da mesi e non se ne parla. Chiediamo al Sindaco di uscire dal torpore e prendere posizione nei confronti di Abbanoa, anche gli abitanti delle Borgate meritano un trattamento da seria A”, cosi il capogruppo del Pd Mimmo Pirisi.