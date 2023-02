Guardia Costiera ad Alghero, sequestrati 85 kg. di pesce

ALGHERO – 85 chili di pesce pescato “a strascico” con una rete non omologata sono stati sequestrati nel porto di Alghero dal personale del Nucleo operativo dell’Ufficio circondariale marittimo. Non solo, qualche giorno più tardi, sempre i militari della Guardia costiera algherese hanno condotto un’ulteriore operazione volta a contrastare l’attività di prelievo illecito di ricci di mare per mano di pescatori non autorizzati. È il risultato di un’attività di vigilanza sulle attività di pesca nella propria area di giurisdizione, svolta dall’Ufficio marittimo in collaborazione con gli ispettori della nave specializzata dell’Agenzia europea di controllo pesca “Ocean sentinel”.

Nel primo caso (pesca a strascico e 85 chili di prodotto ittico sequestrato) la Guardia costiera ha proceduto a contestare l’illecito e a multare il comandante del peschereccio con una sanzione amministrativa di duemila euro. Nel secondo caso (pesca illegale di ricci di mare da parte di persone non autorizzate) le attività messe in atto hanno permesso un nuovo sequestro di svariati esemplari del pregiato echinoderma e multare i responsabili per un ammontare di mille euro. Il prodotto ittico, rinvenuto allo stato vitale, è stato immediatamente restituito al mare.Il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, tenente di vascello Giuseppe Tomai, sottolinea che il monitoraggio sulle attività di pesca continuerà, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Olbia, al fine di scongiurare comportamenti illeciti, salvaguardare la risorsa ittica e garantire la tutela del consumatore finale.