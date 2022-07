Grotta di Nettuno, concerto del maestro Giovanni Solinas

ALGHERO – La Grotta di Nettuno torna dopo oltre venti anni ad ospitare concerti ed eventi speciali. In programma domenica 17 luglio, alle ore 19, un vero omaggio alla Sardegna e alla città di Alghero col maestro Giovanni Solinas e il suo gruppo vocale. L’ingresso sarà disponibile per 70 persone e dipende dalle condizioni meteomarine (tutti gli aggiornamenti relativi sono sul canale Facebook della Grotta di Nettuno). Si potrà arrivare a Capo Caccia tramite il battello DEA con partenza dal Porto di Alghero alle ore 17.30 (il costo del biglietto del battello è di 16 euro).

Il concerto, a cappella, è previsto nell’incantevole Sala dell’Organo all’interno della Grotta di Nettuno. Per partecipare sarà necessario acquistare il biglietto di ingresso per visitare la grotta presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 21, o direttamente presso la motonave DEA nella Banchina Dogana.



Il Maestro Giovanni Solinas è nato ad Alghero e da circa 6 anni vive in Germania dove svolge la professione di Kantor della Basilica di San Cornelius della Diocesi di Aquisgrana e Direttore Artistico della casa discografica Motette di Düsseldorf. Prima di trasferirsi in Germania è stato Organista della Cattedrale di Alghero e Direttore artistico del Festival “Sardinina Organ Fest”. Per tutte le informazioni è possibile scrivere su info@fondazionealghero.it.

Di seguito il programma del Concerto.

PROGRAMMA

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren

Op. 69 Nr. 1

Die Nachtigall

Op. 59 Nr. 4

Robert Schumann (1810 – 1956)

An die Sterne

Op. 141 no.1

Mottetto a doppio coro (8 voci)

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Die Ehre Gottes

Max Reger (1873 – 1916)

Der Mond ist aufgegangen

dai “sette canti popolari sacri”

***

Omaggio per l’Ucraina – La Pace

***

Aleksandr Ponomaryov (1918 – 1973)

„Варто чи ні“

„Час летить“

Solista: Louiza Bardan (Ucraina)

***

Omaggio alla Sardegna

***

Sini – Rachel

Non potho reposare

Tradizionale

Deus ti salvet Maria

Pietro Allori (1923-1985)

Ninna Nanna

Versi di Antioco Casula

***

Omaggio ad Alghero

***

I. Montanari / arr. Stefano Garau

Ave Maria Algherese

Canto devozionale di Alghero