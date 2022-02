“Grazie ai SardoLeghisti riparte l’Anfiteatro di Maria Pia”

ALGHERO – “Finalmente il palacongressi di Alghero sarà salvato dall’incuria e dal degrado e potrà avere nuova vita” – Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Lega-Psd’Az Maurizio Pirisi, Leonardo Polo e Roberto Tova. “Ringraziamo il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Lo stanziamento di 3 milioni di euro consentirà di rimettere in funzione un’opera strategica per il triangolo Alghero-Sassari-Porto Torres e per tutta la Sardegna” – continuano Pirisi, Polo e Trova. In particolare, almeno per adesso, si rimetterà in moto l’area esterna per realizzare gli eventi estivi.

“Non possiamo che esprimere soddisfazione per aver deliberato un finanziamento così importante per un progetto così utile – commentano i consiglieri del gruppo Lega/Psd’Az – e un plauso va anche alla capacità progettuale interna del Comune e dei nostri tecnici che, ancora una volta e in un breve lasso di tempo, sono riusciti a passare dalle parole ai fatti”. “Con atti concreti, e non a parole, la Regione a guida Sardoleghista dimostra di avere a cuore ciò che era stato dimenticato e penalizzato per anni. E’ un impegno che è stato mantenuto, invertendo la rotta rispetto al passato dopo un lungo periodo di disattenzione assoluta”.