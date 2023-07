“Grazie ai donatori di sangue e ai volontari”, l’appello della Asl di Sassari

SASSARI – “La riduzione delle donazioni e’ un fenomeno

che nel periodo estivo si presenta in maniera più marcata rispetto al

resto dell’anno. Durante la bella stagione, infatti, si assiste alla

contrazione delle donazioni e ad un incremento del fabbisogno legato al

maggior numero di interventi che vengono eseguiti in emergenza,

principalmente legati alle presenze turistiche” spiega il Direttore

generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi .

Da qui l’appello rivolto alla popolazione ad avvicinarsi alla donazione,

ma soprattutto i ringraziamenti rivolti a tutti coloro che, attraverso

la loro generosità, giornalmente salvano delle vite e migliorato la

qualità della vita di molte persone.

Ma è anche l’occasione per ringraziare gli operatori della Asl e tutte

le associazioni di volontariato, perche’ molte vite umane vengono

salvate grazie alla sinergia che esiste tra le strutture trasfusionali e

le associazioni.

Uno grande lavoro di squadra che nel fine settimana scorso ha portato

alla raccolta di oltre 130 sacche di sangue tra :

– Alghero, collaborazione tra Asl e Associazione Fratres riviera di

corallo (13 sacche), Avis Cossoine (28 sacche), Avis Pozzomaggiore (48

sacche): per un totale di 97 sacche

– Ozieri, collaborazione Asl e Avis Oschiri: 37 sacche

Tra i donatori dello scorso fine settimana si registra anche la presenza

del cantante Biagio Antonaccio che ha effettuato la sua donazione di

sangue nell’autoemoteca della Asl di Sassari durate la raccolta

itinerante, organizzata a Fertilia in collaborazione con l’associazione

Fratres riviera di corallo.

Donare il sangue è un gesto di grande generosità che riguarda tutti,

indistintamente, perché a ciascuno di noi può capitare di averne bisogno

per sé o per un familiare.

Puoi farlo

– se sei in buona salute

– se hai un’età compresa tra i 18 e i 65 anni

– se pesi almeno 50Kg

Nella Asl di Sassari puoi effettuare la tua donazione presso il

Centro Trasfusionale dell’ospedale “Segni” di Ozieri

Dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle 13.30, l’accesso è diretto,

senza prenotazione

Oppure all’ospedale di Alghero, presso il centro Immunotrasfusionale.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 , il sabato dalle

08.00 alle 12.30.