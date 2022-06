Grandi eventi e concerti, boccata d’ossigeno per attività e dunque per Alghero

ALGHERO – “Grande evento grazie all’amministrazione comunale e al Mario Conoci Sindaco ed a Fondazione Alghero e a tutti gli organizzatori che hanno invaso Alghero di persone, una vera boccata d’ossigeno di economia per tutti i commercianti della città non solo del settore di bar e ristorazione ma anche di altri settori che hanno avuto ieri dalla mattina presto un forte incremento di lavoro grazie alle tante persone che hanno visitato Alghero. La città si sporca ma è stata pulita in maniera velocissima alle prime ore dell’alba dagli operatori che visto dai miei occhi erano prontamente organizzati da presto viste le previsioni delle potenzialità dell’evento. Vorrei ricordare a tutti i disfattisti che tali eventi portano tanta economia a tutti i settori, lavoro per giovani e non. Dopo anni di crisi di locali chiusi e disastro economico dato dalla pandemia è necessario programmare e realizzare tali eventi. Siamo stufi di sentire sterili lamentele da “cane dell’ortolano” tipicamente locali da chi spesso città piena o vuota il 27 già arriva lo stesso lo stipendio o la pensione. Lamentele noiose da campioni del mondo di ” tastiera da Facebook “. La vita riprende e questi eventi sono strumenti fondamentali per la ripresa. Un abbraccio di cuore a tutti”.