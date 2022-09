Grande ritorno dei Voivod a Cagliari: 7 dicembre al CuevaRock

CAGLIARI – Ritorno al Cuevarock di Cagliari per uno dei gruppi più importanti della scena del rock duro a livello mondiale: Voivod. La band del Quebec, nata nei primi anni ’80, suonerà in Sardegna mercoledi 7 dicembre (l’8 è la festa dell’Immacolata). La data rientra nel tour europeo e in quello italiano che prevede anche altre due date a Milano e Roma e poi, come detto, quella di Cagliari. I Voivod sono noti per avere creato un proprio sound e quasi anche un genere a se stante definibile in prog-metal o psychedelic metal. Infatti, dopo gli esordi più marcatamente trash e con influenze industrial, la band si è concentrata, grazie all’ecletticismo dei musicisti, in particolare del compianto chitarrista Denis “Piggy” D’Amour, su ambiti riferibili alla musica psichedelica e in particolare ai più grandi di tutti i tempi Pink Floyd. Da questa virata, di grande classe e visione musicale, ma certamente lontana dai bassi aneliti del mercato discografico, fu realizzata la straordinaria cover di Astronomi Domine, scritta dal genio Syd Barrett. Insomma è già grande l’attesa per il ritorno di un band seminale per la musica che non risparmia volume.