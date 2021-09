Grande musica e comicità, al via Sant MIquel Festival

Tutto pronto ad Alghero per le giornate clou del rinnovato Sant Miquel Festival 2021: quattro giorni all’insegna dello spettacolo da questa sera fino 30 settembre. Nel piazzale del Quarter si alterneranno i concerti di Matt Bianco, Zibba, Wrongonyou e gli show comici di Max Paiella e Luca Ravenna. Dopo il grande successo dell’Adifolk e degli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo fine settimana, prosegue la programmazione della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale. Di seguito il dettaglio completo del cartellone, ricco come non mai tra concerti, cabaret, teatro, tradizioni e sport: la grande chiusura sarà per il prossimo weekend, quando la città sarà sede del Festival del Turismo Itinerante. Oggi, come detto, si parte con Matt Bianco

I Matt Bianco, al pari di cantanti e band come Sade, Style Council, Everything About a Girl, sono da annoverare tra coloro che hanno proposto al grande pubblico uno stile pop-soul piuttosto sofisticato, improntato su un jazz di largo consumo, influenzato da sfumature techno pop sotto cui si annoverano in realtà un gran numero di artisti e gruppi fortemente eterogenei. Dunque grande musica d qualità per aprire i festeggiamenti di San Michele. Per informazioni e curisità sono attive le pagine social Alghero Turismo e il sito www.algheroturismo.eu.

Lunedì 27 settembre

Dal 27 settembre al 3 ottobre

BNP Paribas World Team Cup Wheelchairtennis | Campionato del Mondo di tennis in carrozzina

A cura dell’ASD Sardinia Open

DOVE: Resort Baia di Conte | Tennis Club Alghero, Maria Pia

Programma dettagliato su https://sardiniaopen.net

Ore 19.00 | Ingresso Libero

Viaggio sotto la luna | monologo teatrale sui romanzi di Grazia Deledda.

Scritto e interpretato da Isabella Mastino

DOVE: Teatro Civico

Ore 20.30

Matt Bianco | concerto

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15 | Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it

Martedì 28 settembre

Ore 18.30

MAMATITA FESTIVAL 5^ edizione

RUT l’amica dell’amabile| monologo tra sacro e profano

A cura di Spazio T | Le Ragazze Terribili – regia Nicola Bremer con Chiara Murru

DOVE: Teatro Civico

Biglietti: intero euro 12 ridotto euro 8 | Prenotazioni: www.mamatitafestival.com

Ore 20.00

Zibba | concerto

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it

Ore 21.30

Wrongonyou Sono Io Live | Vincitore Premio della Critica Mia Martini a Sanremo Nuove Proposte 2021

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it

Mercoledì 29 settembre

Ore 17.00

Concerto di Sant Miquel | concerto bandistico

A cura della Banda Musicale A. Dalerci

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ore 20.30

Solo per voi – Max Paiella | spettacolo cabaret

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it

Giovedì 30 settembre

Ore 19.00

Premio Fidelitat a l’Alguer | Cerimonia di Assegnazione del Premio Fidelitat a l’Alguer alla figura di Pasqual Scano

DOVE: Teatro Civico

Per Informazioni: cerimoniale@comune.alghero.ss.it

Ore 20.30

Luca Ravenna Rodrigo Live | spettacolo

A cura della Fondazione Alghero in collaborazione con Bayou Club events

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti € 15| Prenotazioni 328 8399504 – 349 8024059 | BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it

