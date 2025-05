Governo impugna nomine Asl, “Ennesimo fallimento della Todde”

CAGLIARI – “Il Governo ha oggi ufficialmente impugnato la cosiddetta “riforma sanitaria” regionale. Una decisione che conferma pienamente quanto Sardegna 20venti ha ripetutamente denunciato: questa riforma non risponde ai reali bisogni di salute dei sardi, ma esclusivamente a logiche di potere interno alla maggioranza.

Non c’è più tempo per dire “ve lo avevamo detto”. L’arroganza politica ha prevalso da chi ha preferito tapparsi le orecchie piuttosto che ascoltare. Il risultato è ora sotto gli occhi di tutti: un provvedimento fragile, incoerente e inadeguato, bocciato perfino dalle più alte istituzioni nazionali.

Siamo molto preoccupazione per questo disastro annunciato, in soli pochi mesi, da questa maggioranza che ha prodotto un capolavoro di confusione burocratica, privo di qualsiasi visione per il futuro della sanità sarda. Ciò che emerge è solo un quadro desolante di divisioni interne su ogni tema cruciale per la nostra isola.

Ricordiamo alla presidente Todde che i cittadini sardi meritano rispetto, non parole vuote. Hanno affidato a lei e alla sua maggioranza il compito di migliorare concretamente il sistema sanitario regionale, non di trasformarlo in terreno di scontro per sistemazioni politiche e riequilibri di potere.

La dignità delle istituzioni e il rispetto dei cittadini esigono onestà e trasparenza, soprattutto quando si tratta della salute pubblica. Su questo, Sardegna 20venti non farà sconti: non permetteremo che si continui su questa strada”.

Antonello Peru componente commissione sanità e

Capogruppo regionale Sardegna 20venti