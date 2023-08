Global Services Immobiliari Cup ad Alghero: Beach Volley in mostra ad Alghero

l weekend del 19 e 20 agosto ha visto il Summerbeach Village di Alghero trasformarsi in un teatro di eccellenza sportiva, grazie all’iniziativa dell’ASD Polisportiva Sottorete. Questo evento di beach volley ha accolto atleti emergenti da tutta la Sardegna, celebrando la passione e l’energia della nuova generazione di giocatori.

La sabbia del lido san Giovanni di Alghero è diventata il palcoscenico per intense sfide: nel torneo U14, Heloise Lesuisse ed Ambra Conti hanno brillato contro Beatrice Sabatini e Sofia Useli. Il giorno seguente, nel torneo U18, è stato il turno di Eleonora Camerada e Alessia Dessì di trionfare su Emma DiMatteo e Alessia Cantalupo. E nel confronto maschile, Leonardo Carta e Gabriele Sini hanno mostrato la loro abilità superando Alessio Orani e Riccardo Camerada.

Questo evento, più che una semplice competizione, ha rappresentato un momento di unione e crescita per la comunità del volley sardo, evidenziando la promettente traiettoria che il nostro sport sta seguendo in Sardegna. L’entusiasmo palpabile ha anche posto le basi per un altro atteso torneo senior, in programma per il 26 e 27 agosto per il circuito King e Queen del Summerbeach.