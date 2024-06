Giunta Todde, queste le nuove delibere approvate

CAGLIARI – Convocata dalla presidente Alessandra Todde, si è riunita oggi a Villa Devoto la giunta regionale. Queste le delibere approvate.

Su proposta della presidente Alessandra Todde, la giunta – vista la richiesta pervenuta dall’Azienda speciale Promocamera della Camera di commercio di Sassari – ha disposto la nomina dei rappresentanti dell’Amministrazione regionale in seno al Collegio dei revisori dei conti, scaduto lo scorso 15 maggio 2024.

Su proposta dell’assessora degli affari generali, personale e riforma della regione, Mariaelena Motzo, la giunta ha dato il via libera all’attribuzione alle direzioni generali delle risorse per la liquidazione al personale regionale della retribuzione di rendimento relativa all’anno 2023.

Su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, la giunta ha deciso di rafforzare il sostegno agli Uffici di Prossimità con il finanziamento di euro 400.000,00 annui per il triennio 2024-2026 confermando i criteri di ripartizione già individuati. Si tratta – ha precisato l’assessore – di una importante collaborazione instaurata tra la Regione, gli enti locali e i Tribunali della Sardegna per garantire la piena operatività degli Uffici. “Sono 21 quelli istituiti in tutto il territorio regionale con il coinvolgimento di 105 Comuni in forma singola o associata, Anci e CAL e i 6 Tribunali allo scopo di rendere la giustizia più vicina ai cittadini sardi, che possono così compiere operazioni e avere informazioni direttamente nel Comune sede dell’Ufficio di Prossimità, senza necessità di recarsi presso il Tribunale competente”.

Su proposta dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, l’Esecutivo ha dato il via libera al piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel Comune di Gadoni.

Su proposta dell’assessore del turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, la giunta ha dato il via libera al riparto e assegnazione risorse, in conto capitale anno 2023, del Fondo unico nazionale turismo (FUNT). Si tratta della ripartizione, fra i 7 Cammini (Cammino Minerario di Santa Barbara; Cammino lungo l’itinerario di Santu Jacu in Sardegna (San Giacomo); Cammino lungo l’itinerario di San Giorgio Vescovo in Sardegna; Cammino Sant’Efisio; Cammino 100 Torri; Cammino la Via dei Santuari; Cammino Francescano in Sardegna) della quota FUNT e quella di cofinanziamento che sarà assicurata dal Cammino Minerario di Santa Barbara e dai comuni di Pula e di Capoterra. Il CM Santa Barbara fungerà da capofila per il raggruppamento dei cammini, per la proposta progettuale e il coordinamento delle varie attività.

Sempre su proposta dell’assessore del turismo, la giunta ha deliberato l’integrazione interpretativa delle disposizioni, contenute nella l.r. n.3 /2022, sulla concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale per operazioni di credito agevolato nel settore commercio, riguardo la locazione finanziaria.

La giunta poi, nel prendere atto delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’anno 2022 che individuano modalità omogenee sul territorio nazionale in merito all’abilitazione all’esercizio della professione, al rilascio degli attestati di qualificazione professionale e di abilitazione, ha approvato in via provvisoria le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dei requisiti per l’abilitazione all’esercizio della professione e ha previsto anche la costituzione dell’Elenco ricognitivo delle abilitazioni riconosciute. La delibera sarà ora trasmessa al Consiglio regionale, per il dovuto passaggio nella competente Commissione Permanente.

Sempre in materia di turismo, la giunta ha infine approvato le direttive in materia di Registro regionale delle associazioni pro loco e i criteri di concessione e di rendicontazione dei contributi annuali previsti dalla normativa regionale, aggiornando così i requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dal Registro; definiti, inoltre, gli adempimenti in capo alle pro loco per la conservazione dello status di associazione iscritta nel Registro e specificate le procedure di erogazione dei contributi.

Su proposta dell’assessora del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Desiré Manca, la giunta ha deliberato la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori e delle lavoratrici ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever, destinatari di procedura di licenziamento collettivo”.

Via libera anche alle linee di indirizzo per l’annualità 2024 della Misura cantieri di nuova attivazione, prevista dal Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS.

La giunta ha poi deliberato le modifiche alle modalità attuative relative all’intervento in favore dei comuni aventi popolazione superiori ai 25.000 abitanti sui cosiddetti cantieri ECOBONUS.

La giunta, sempre su proposta dell’assessora del Lavoro Desiré Manca, ha deliberato la ricostituzione della Consulta regionale per l’emigrazione, scaduta con il termine della scorsa legislatura.

Questa la nuova composizione:

Desiré Alma Manca – Presidente – assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Francesca Cannas – Segretaria – funzionario dell’assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Maria Margarita Tavera in rappresentanza della Federazione dei Circoli dei Sardi in Argentina

Paolo Atzori in rappresentanza della Federazione dei Circoli dei Sardi in Germania

Bastianino Mossa in rappresentanza della Federazione dei Circoli dei Sardi in Italia

Maurizio Sechi in rappresentanza della Federazione dei Circoli dei Sardi in Italia

Domenico Scala in rappresentanza della Federazione dei Circoli dei Sardi in Svizzera

Fausto Zanda in rappresentanza dei Circoli Sardi in Australia

Antonio Enna in rappresentanza dei Circoli Sardi in Belgio

Angela Letizia Licciardi in rappresentanza dei Circoli Sardi in Brasile

Maria Giovanna Filia in rappresentanza dei Circoli Sardi in Canada

Mario Deidda in rappresentanza dei Circoli Sardi in Francia

Mario Agus in rappresentanza dei Circoli Sardi in Olanda

Gianni Garbati in rappresentanza dei Circoli Sardi in Spagna

Giacomo Bandino in rappresentanza dei Circoli Sardi in USA

Antonino Casu in rappresentanza dell’Associazione di Tutela AITEF

Mauro Carta in rappresentanza dell’Associazione di Tutela CREI ACLI

Moreno Pisano in rappresentanza dell’Associazione di Tutela FILEF

Pierpaolo Cicalò in rappresentanza dell’Associazione di Tutela “Istituto Fernando Santi”

Nicola Cabras in rappresentanza della Organizzazione Sindacale CGIL

Salvatore Vincis in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale CISL

Franco Garau in rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale UIL.

Su proposta dell’assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Armando Bartolazzi, la giunta ha deliberato di avviare la nuova modalità di erogazione, anche con la dematerializzazione, dei buoni per i prodotti senza glutine a partire dal 1° luglio 2024, che potranno essere pertanto essere fruiti oltre che presso le farmacie convenzionate, anche nelle parafarmacie, nella piccola distribuzione, nella distribuzione organizzata e nella grande distribuzione organizzata.

L’Esecutivo ha poi dato il via libera alla prosecuzione del servizio di distribuzione di medicinali FGM (Flash Glucose Monitoring) sottoscritto con Federfarma.

Sempre in materia di sanità, la giunta ha stabilito che le aziende, rispettando l’identità dei singoli presidi RSA che hanno posti letto non utilizzati, li possano destinare alla lungodegenza, così da garantire le dimissioni protette e decongestionare i DEA.

La giunta poi – a seguito della recente approvazione delle linee di indirizzo per il “back transfer”, vale a dire il rientro del paziente presso la struttura in grado di fornire il livello di assistenza adeguato nella fase successiva a quella acuta – ha dato mandato alla ASL 6 del Medio Campidano, alla ASL 7 del Sulcis-Iglesiente e alla ASL di Cagliari di attivare i posti letto di lungodegenza e di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla rete ospedaliera regionale.

Sempre in materia di sanità, l’Esecutivo ha apportato alcune modifiche ad una precedente deliberazione riguardante codici di esenzione per patologia.

Su proposta dell’assessore della sanità Armando Bartolazzi, la giunta ha infine dato il via libera al rinnovo della collaborazione fra le strutture sanitarie della Regione (pubbliche e private accreditate) e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, per la realizzazione del progetto “Donazione e trapianto di cornee per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da patologie oculari”. Con il proseguo della collaborazione con la FBOV, attraverso il coinvolgimento del Centro Regionale Trapianti e dei Coordinamenti Ospedalieri delle strutture sanitarie coinvolte, si contribuirà all’incremento delle donazioni di tessuti oculari negli ospedali della Regione, all’organizzazione dell’attività di prelievo e all’ottimizzazione della conservazione, selezione e allocazione dei tessuti oculari.